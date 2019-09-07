سوبر كورة.. اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الموسم الجديد لدورى القسم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة موعد انطلاق الموسم الجديد 2019/2020 لمسابقة دورى القسم الثانى. ويعقد مسئولو اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا عصر اليوم، السبت، لتحديد المواعيد النهائية لدوريات القسم الثانى والثالث. Advertisements كما يحسم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، عدد الفرق فى دورى القسم الثانى والأقرب هو تواجد 14 فريقا فى كل مجموعة من المجموعات الثلاث.

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