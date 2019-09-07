نجولو كانتي يفاجئ مشجع بحضور حفل زفاف ابنته.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الحاضرين في حفل زفاف وسط العاصمة البريطانية لندن، لينضم للحضور بشكل عفوي ويقضي سهرته معهم.

والد العروس، واسمه فرانك خالد، كان قد وجه دعوة لنجمه المفضل نجولو كانتي قبل أسابيع، لكن لاعب وسط تشلسي الإنجليزي رفض وقتها بسبب التزامات سابقة، إلا أنه فاجأ الجميع وقرر الحضور لحفل الزفاف.

تواضع كانتي لفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، التي انهالت عليه بالإشادات كونه “اللاعب المثالي”، بأدائه في الملعب وأخلاقه خارجه.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، أكد فرانك خالد أنه تعرف على كانتي عندما زار مطعمه في لندن، ومنذ وقتها دعاه لحضور حفل زفاف ابنته.

فرانك خالد قال: لقد دعوته لكنه قال لي إنه لن يستطيع الحضور بسبب التزامه مع المنتخب الفرنسي، لكن إصابته مؤخرا أبعدته عن الالتحاق بالمنتخب، ليخبرني أنه قادم.

ونشر خالد عددا من الصور ومقاطع الفيديو، التي أظهرت كانتي وهو يتحدث بشكل عفوي مع الحضور، ويلتقط الصور مع المعجبين.