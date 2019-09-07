السر يغضب ويحبط نيمار دا سيلفا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعيش النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حالة من الغضب والإحباط، بعد تعثر انتقاله لناديه الاسبق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

صحيفة “سبورت” الإسبانية، ذكرت أن نيمار يشعر بالإحباط والغضب الشديد، بعد اكتشافه السبب الرئيسي الذي دفع ناديه باريس سان جيرمان لرفض بيعه لبرشلونة الإسباني.

الصحيفة أضافت أن نيمار اكتشف أن هدف إدارة باريس سان جيرمان كان عقابه بشكل شخصي، وهذا هو السبب المنطقي الوحيد لرفض عرض برشلونة.

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اللاعب واجه مشكلات كثيرة مع إدارة النادي الباريسي، أغلبها كانت بسبب عدم انضباطه مع الفريق، ورحلاته المتكررة للبرازيل، وآخرها كان تلميحاته بالرغبة في العودة لناديه السابق برشلونة.

الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة لبى جميع طلبات باريس سان جيرمان المادية في الصفقة، الأمر الذي دفع نيمار للتأكد من أن انتقاله لبطل إسبانيا سيتم في اليوم الأخير، إلا أن سان جيرمان قرر إجباره على البقاء في فرنسا.

مقربون من نيمار قالوا: إن اللاعب كان مرهقا جدا في نهاية الأمر، وشعر بالغضب الشديد من إدارة النادي التي قررت إجباره على البقاء.

ونشرت أنباء مؤخرا أن نيمار كان مستعدا لدفع 20 مليون يورو من ماله الخاص لتمويل الصفقة، إلا أن “صفقة الموسم” لم تتم.