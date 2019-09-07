احتفال النظارة يضر سيرجيو راموس.. والحكم يعتذر له

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، لموقف محرج خلال مباراة إسبانيا ورومانيا، ضمن منافسات المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

راموس سجل هدف التقدم للإسبان من ركلة جزاء بعد مرور 29 دقيقة، قبل أن يضاعف زميله باكو ألكاسير، تقدم بلاده بالهدف الثاني في الدقيقة 47.

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مدافع الملكي احتفل بهدفه بطريقة ساخرة أمام الكاميرات، لينال بطاقة صفراء، إلا أنه طالب حكم اللقاء باللجوء للفيديو، للتأكيد على أنه لم يقصد أي إساءة.. كما لم تتوقف صافرات الاستهجان، من الجماهير الرومانية ضد سيرجيو راموس، كلما لمس الكرة طوال الشوط الأول.

اللاعب قال بعد المباراة: لقد تحدثت مع حكم المباراة، كنت أهدي الهدف لنجل شقيقي الذي يرتدي نظارات نظر مثلي، كنت أود من الاحتفال أن أخبره بأن ارتداء النظارة ليس عقبة، كنت أتوجه إلى الكاميرا وحكم المباراة تفهم الأمر، واعتذر لي وعبر عن أسفه.

قائد المنتخب الإسباني، حقق رقمًا مميزًا خلال مواجهة رومانيا، حيث سجل هدفًا من ركلة جزاء ليرفع رصيده لـ21 هدفًا دوليًا، ويُعادل رقم ميشيل في المركز العاشر ضمن هدافي الماتادور على مر التاريخ، بحسب شبكة “سكاواكا”.

ووفقًا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن راموس سجل 10 أهداف للمنتخب الإسباني من ركلات جزاء من أصل 12 ركلة سددها، وآخر 7 أهداف جاءت على التوالي.