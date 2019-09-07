كريستيانو رونالدو يكبد «السيدة العجوز» خسائر فادحة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس، في تكبد ناديه مبالغ طائلة خلال فترة وجيزة.
ووفقا لما أوردته تقارير إعلامية إيطالية، فإن نادي يوفنتوس أغلق ميزانيته عن الموسم الماضي بخسائر كبيرة، والسبب هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
نادي يوفنتوس الملقب بـ”السيدة العجوز”، تعاقد الصيف الماضي مع كريستيانو رونالدو قادما من صفوف ريال مدريد الإسباني مقابل 105 ملايين يورو، ويتقاضى راتباً في حدود 31 مليوناً سنويا.
صحيفة “لاجازيتا” الإيطالية، ذكرت أن يوفنتوس أغلق ميزانيته عن موسم 2018-2019 بخسائر بلغت قرابة 40 مليون يورو، والسبب الرئيسي هو تكلفة صفقة رونالدو.
التقرير أضاف أن النادي حاول تغطية قيمة الصفقة عبر عمليات البيع والأرباح من وراء صورة النجم البرتغالي، ولكن كل ذلك لم يكن كافياً لتحقيق أرباح.
الصحيفة تحدثت أن الأمر تم مناقشته في اجتماع عائلة أنييلي المالكة لأكثر من 60 % من أسهم النادي، وسيتم إعلانه رسمياً في 19 سبتمبر الجاري.
يذكر أن يوفنتوس عانى هذا الصيف في التخلص من عدد من اللاعبين الذين لا يدخلون في حسابات الفريق للموسم الجديد مثل إيمري تشان وماريو مانذوكيتش.
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