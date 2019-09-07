صامويل إيتو يعتزل كرة القدم عن عمر 38 عاما

باريس - الخليج 365

أعلن النجم الكاميروني صامويل إيتو اعتزال كرة القدم عن عمر 38 عاما، بعد مسيرة شملت أندية أوروبية بارزة، منصرفا إلى مهامه المتعددة خارج المستطيل الأخضر، لاسيما مع الاتحاد الإفريقي ومونديال قطر 2022.

وفي منشور على حسابه على “انستجرام”، ليل الجمعة السبت، كتب إيتو “النهاية. نحو تحدٍ جديد. شكرا للجميع، الكثير من الحب، الأدرينالين”.

وأصبح إيتو خلال مسيرته أحد أبرز الهدافين في تاريخ القارة السمراء، وأحرز مع منتخب بلاده ذهبية دورة الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000، ولقب كأس أمم إفريقيا عامي 2000 و2002.

نشأ إيتو في صفوف الفئات العمرية لريال مدريد الإسباني، وبدأ مسيرته الاحترافية مع ريال مايوركا، ودافع عن ألوان برشلونة لخمسة أعوام توج معه خلالها بسلسلة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين (2006 و2009)، علما بأن في رصيده لقب ثالث في دوري الأبطال وذلك مع إنتر الإيطالي (2010).

وبعد رحيله عن إنتر في صيف العام 2011، تنقل إيتو بين أندية عدة منها تشيلسي وإيفرتون الإنجليزيان، وفرق أخرى في تركيا وروسيا، وصولا الى نادي قطر الرياضي الذي انضم إلى صفوفه في صيف 2018.

وخاض إيتو في مسيرته 718 مباراة على مستوى الأندية سجل خلالها 359 هدفا، إضافة الى 118 مباراة دولية سجل خلالها 56 هدفا.

وشارك خلال مسيرته في نهائيات كأس العالم أربع مرات، واختير أفضل لاعب إفريقي أربع مرات، في رقم قياسي يتشاركه مع العاجي يايا توريه.

وفي الآونة الأخيرة، وسع إيتو من نشاطاته خارج المستطيل الأخضر، إذ عيّن في أبريل (نيسان) الماضي سفيرا للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر 2022.

وفي يوليو (تموز)، أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد تعيين إيتو والعاجي ديدييه دروجبا معاونين له.