شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب في برج العرب اليوم استعدادًا لنهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكره المغلق في الإسكندرية، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة بيراميدز غدًا في نهائي كأس مصر.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، سيخوض الفريق مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب برج العرب، الذي سيحتضن المباراة النهائية للكأس.

وكان الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، أعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز، وضمت كل من محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي في حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالسلام وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة، في خط الدفاع،وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عنتر ومحمد أوناجم وإمام عاشور، في خط الوسط، وعمر السعيد ومصطفى محمد وخالد بوطيب، في خط الهجوم.