شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء كانو سبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، ستغادر بعثة الأهلي القاهرة يوم 11 سبتمبر الجاري، في طريقها إلى غينيا الاستوائية، طبقاً للموعد الذي حدده الجهاز الفني.

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ويعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

تشهد الجلسة مناقشة العديد من النقاط الخاصة بمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري، حيث يسعي فايلر خلال اجتماعه اليوم مع معاونيه لاستكمال دراسة الفريق المنافس، والتحضير للمباراة بشكل جيد من كافة النواحي الفنية والإدارية.

كما تشهد الجلسة التحضير الفني لمران اليوم، والوحدات التدريبية المتنوعة المقرر تنفيذها، في إطار تجهيز اللاعبين لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.