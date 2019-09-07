شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتسلم تقريرًا شاملًا عن لاعبي الأهلي المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تسلم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرًا طبيًا شاملًا عن آخر تطورات البرامج التأهيلية الخاصة باللاعبين المصابين؛ للوقوف على حالتهم وفقا لهذه البرامج.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، عقد فايلر جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق؛ للوقوف على الفترة الزمنية التي يحتاجها كل لاعب لإعلان جاهزيته التامة للتواجد بشكل تدريجي في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وتضم قائمة المصابين في الأهلي كل من سعد سمير وكريم نيدفيد ورامي ربيعة ومحمد محمود ومحمود وحيد.