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مجلس إدارة الأهلي يجتمع اليوم

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً اليوم السبت بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الأمور التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، سيستعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بالخطة الإنشائية، وأعمال التطوير التي تجرى في مقر النادي بالجزيرة وفرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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