شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الأهلي يجتمع اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً اليوم السبت بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الأمور التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، سيستعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بالخطة الإنشائية، وأعمال التطوير التي تجرى في مقر النادي بالجزيرة وفرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد.