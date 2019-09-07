شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الأهلي يجتمع اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً اليوم السبت بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الأمور التي تخص قطاعات النادي المختلفة.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، سيستعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بالخطة الإنشائية، وأعمال التطوير التي تجرى في مقر النادي بالجزيرة وفرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس إدارة الأهلي يجتمع اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.