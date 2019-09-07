شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط ألماني تاريخي.. وفوز تأخر 31 عامًا لطواحين هولندا (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق المنتخب الهولندي انتصارًا كبيرًا خارج قواعده بنتيجة 4-2 على منتخب ألمانيا في ثالث مباريات الطواحين ضمن المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وقلب المنتخب الهولندي تأخره في نتيجة الشوط الأول بهدف نظيف إلى انتصار كبير، انتقم خلاله من نتيجة المباراة الأولى بين المنتخبين في التصفيات، والتي شهدت فوز المنتخب الألماني في معقل المنتخب الهولندي بنتيجة 3-2 (في 24 مارس الماضي).

ولقن المنتخب الهولندي نظيره الألماني درسًا كبيرًا في استغلال الفرص، وتطبيق الهجمات المرتدة بشكل مميز، وكان الطرف الأخطر في أغلب فترات المباراة، بعد أن وصلت عدد الفرص التي خلقها الضيوف إلى 15 فرصة مقابل 9 فرص فقط لأصحاب الأرض الذين حاولوا التسديد في 12 مناسبة (مقابل 16 للضيوف) وسددوا على مرمى الحارس جاسبر سيليسن في 5 مناسبات مقابل 9 مناسبات للضيوف على مرمى الحارس المخضرم مانويل نوير.

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وقدم الجناح المهاجم الهولندي ولاعب نادي ليون الفرنسي، ممفيس ديباي، مباراة كبيرة في الأراضي الألمانية، فكان اللاعب هو اخطر عناصر المباراة من خلال صناعته 5 فرص للتهديف لمنتخب بلاده (ثلث إجمالي فرص الطواحين)، وتمكن اللاعب من صناعة الهدف الرابع وهدف حسم المباراة والذي جاء في الدقيقة 91 عن طريق لاعب الوسط الهولندي، جورجينهو فاينالدوم.

وتلقى المنتخب الألماني 4 أهداف على ملعبه في مباراة رسمية للمرة الثالثة في تاريخه بعد الخسارة بنتيجة 5-1 من إنجلترا (تصفيات كأس العالم 2002) والتعادل 4-4 ضد السويد (تصفيات كأس العالم 2014) ومباراة اليوم.

وتلقى المنتخب الألماني اثقل خسارة رسمية على ملعبه منذ التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002، عندما خسر في برلين (العاصمة) امام المنتخب الإنجليزي بنتيجة 5-1.

وتعد هزيمة الجمعة هي ثاني أثقل هزيمة رسمية للمنتخب الألماني على ملعبه في مواجهة رسمية على مدار 111 سنة.

وسجل المنتخب الهولندي 4 أهداف في الأراضي الألمانية للمرة الأولى في تاريخ، وهو الفوز الرسمي الأول للمنتخب الهولندي على المنتخب الألماني في ملعبه منذ الفوز في يورو 1988 (التي أقيمت في ألمانيا) في مواجهة نصف النهائي على أصحاب الأرض بنتيجة 2-1 بفضل هدف ماركو فان باستن القاتل في الدقيقة قبل الأخيرة، وهي البطولة التي شهدت التتويج القاري الأول والوحيد لمنتخب هولندا في تاريخه حتى الآن.