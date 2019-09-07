شكرا لقرائتكم خبر عن إيتو يتوقف عن الركض ويطوي صفحة كرة القدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (باريس)

أعلن النجم الكاميروني صامويل إيتو اعتزال كرة القدم عن عمر (38 عاما) بعد مسيرة شملت أندية أوروبية بارزة، منصرفا إلى مهماته المتعددة خارج المستطيل الأخضر.

وفي منشور على حسابه على «إنستغرام» ليل الجمعة/السبت، كتب إيتو «النهاية. نحو تحدٍ جديد. شكرا للجميع، الكثير من الحب، الأدرينالين».

وأصبح إيتو خلال مسيرته أحد أبرز الهدافين في تاريخ القارة السمراء، وأحرز مع منتخب بلاده ذهبية دورة الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000، ولقب كأس أمم أفريقيا عامي 2000 و2002.

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وعلى صعيد الأندية، دافع اللاعب الذي نشأ في صفوف الفئات العمرية لريال مدريد الإسباني، بدأ مسيرته الاحترافية مع ريال مايوركا، ودافع عن ألوان برشلونة لـ5 أعوام توج معه خلالها بسلسلة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين (2006 و2009)، علما أن في رصيده لقب ثالث في دوري الأبطال وذلك مع إنتر الإيطالي (2010).

وخاض إيتو في مسيرته 718 مباراة على مستوى الأندية سجل خلالها 359 هدفا، إضافة الى 118 مباراة دولية سجل خلالها 56 هدفا.

وشارك خلال مسيرته في نهائيات كأس العالم 4 مرات، واختير أفضل لاعب أفريقي 4 مرات، في رقم قياسي يتشاركه مع العاجي يايا توريه.

وفي الآونة الأخيرة، وسع إيتو من نشاطاته خارج المستطيل الأخضر، إذ أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد في يوليو الماضي تعيين إيتو والعاجي ديدييه دروغبا معاونين له.