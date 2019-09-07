شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الهجن.. 45 ألفاً بانتظار «عتاولة البلوت» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

تستعد اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية لإطلاق «مسابقة البلوت» ضمن فعاليات المهرجان بـ«قرية هجن» في حديقة الملك فيصل بالطائف.

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وتم رصد جوائز مالية قيّمة تصل إلى 45 ألف ريال للفائزين، ودعت اللجنة المهتمين إلى دخول المنافسة، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن ضوابط اللعبة وذلك ضمن جهود الاتحاد السعودي للهجن في دعم الألعاب المجتمعية وما يوليه الاتحاد من دعم لا محدود لكافة ما يلامس اهتمامات شرائح المجتمع.

وتحتضن فعاليات قرية الهجن أكثر من 20 فعالية متنوعة، كالسيرك العالمي، والسيرك، والرؤوس الفارغة، واللعب بالنار، وقوافل الإبل، والأسواق الشعبية.

ويأتي ذلك في وقت يشهد ميدان الطائف لسباقات الهجن انطلاقة الأشواط الختامية، ويشارك فيها نحو 20 رمزا، وقد رصدت جوائز مالية كبيرة تقدر بـ53 مليون ريال للفائزين في سباقات الهجن التي تشهد مشاركة 8 دول عربية وصديقة كجمهورية فرنسا.