شكرا لقرائتكم أزارو يعدل سيناريو مهاجم الأهلي الجديد .. محلي وأجنبي على أبواب القلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبذل إدارة النادي الأهلي محاولات مستميته من أجل توفير كافة متطلبات الجهاز الفني للفريق الكروي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد، وذلك قبل انطلاق مباريات الموسم المقبل. وتسبب المغربي وليد أزارو فى تعديل سيناريو تعامل النادي الأهلي مع ملف المهاجم الأجنبي الجديد، بسبب عدم تسويقه بالشكل المطلوب ليرحل ويتم قيد المهاجم المنتظر بدلا منه. وقطع النادي الأهلي شوطا كبيرا في ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد قبل قدوم فايلر ليتم عرض الأمر علي المدرب السويسري الذي رحب بالتعاقد مع مهاجم جديد. Advertisements ويجد الأهلي صعوبة في تسويق أيا من لاعبيه الأجانب لكي تتمكن الإدارة من التعاقد مع مهاجم جديد ليتم اتخاذ قرار بغلق ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد وغلق ملف رحيل المغربي وليد أزارو. ورغم صرف الأهلي النظر عن التعاقد مع مهاجم أجنبي واتخاذ قرار بالابقاء علي وليد أزارو لكن إدارة القلعة الحمراء لم تغلق نهائيا ملف التعاقد مع مهاجم جديد ولكن سيكون المتاح هو التعاقد مع مهاجم محلي ويعد الخيار الأول هو حسام حسن مهاجم سموحة أو التعاقد مع مهاجم يتم قيده تحت السن ويعد الخيار الأول هو قصي رجب هداف النجم الساحلي التونسي.

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