اخبار الرياضه

أزارو يعدل سيناريو مهاجم الأهلي الجديد .. محلي وأجنبي على أبواب القلعة الحمراء...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم أزارو يعدل سيناريو مهاجم الأهلي الجديد .. محلي وأجنبي على أبواب القلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبذل إدارة النادي الأهلي محاولات مستميته من أجل توفير كافة متطلبات الجهاز الفني للفريق الكروي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد، وذلك قبل انطلاق مباريات الموسم المقبل.
bb7fa0b17b.jpg

وتسبب المغربي وليد أزارو فى تعديل سيناريو تعامل النادي الأهلي مع ملف المهاجم الأجنبي الجديد، بسبب عدم تسويقه بالشكل المطلوب ليرحل ويتم قيد المهاجم المنتظر بدلا منه.

36feb7bfa0.jpg

وقطع النادي الأهلي شوطا كبيرا في ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد قبل قدوم فايلر ليتم عرض الأمر علي المدرب السويسري الذي رحب بالتعاقد مع مهاجم جديد.

Advertisements

 

ويجد الأهلي صعوبة في تسويق أيا من لاعبيه الأجانب لكي تتمكن الإدارة من التعاقد مع مهاجم جديد ليتم اتخاذ قرار بغلق ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد وغلق ملف رحيل المغربي وليد أزارو.

376f963b92.jpg

ورغم صرف الأهلي النظر عن التعاقد مع مهاجم أجنبي واتخاذ قرار بالابقاء علي وليد أزارو لكن إدارة القلعة الحمراء لم تغلق نهائيا ملف التعاقد مع مهاجم جديد ولكن سيكون المتاح هو التعاقد مع مهاجم محلي ويعد الخيار الأول هو حسام حسن مهاجم سموحة أو التعاقد مع مهاجم يتم قيده تحت السن ويعد الخيار الأول هو قصي رجب هداف النجم الساحلي التونسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أزارو يعدل سيناريو مهاجم الأهلي الجديد .. محلي وأجنبي على أبواب القلعة الحمراء... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا