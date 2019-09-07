شكرا لقرائتكم الزمالك يتجه إلى الإسكندرية لمواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر لاعبو الزمالك، مقر النادى الأبيض بميت عقبة، إلى الإسكندرية لخوض مباراتهم أمام بيراميدز، فى اللقاء المحدد إقامته فى الثامنة من مساء غد الأحد، فى نهائى كأس مصر، المقرر إقامته على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تجمع لاعبو الزمالك بمقر القلعة البيضاء، للتوجه إلى الإسكندرية لخوض مباراة بيراميدز، حيث سيختتم الفريق استعداداته اليوم للمباراة المرتقبة على الملعب الرئيسى بستاد برج العرب.

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تأهل الزمالك إلى نهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية، وأخيرًا الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى المباراة التى امتدت إلى وقت إضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى نصف النهائى على ستاد الإسماعيلية.

فيما تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا فى دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، فى إطار منافسات دور ربع النهائى وأخيرًا الفوز على بتروجت بالنتيجة نفسها.