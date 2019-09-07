شكرا لقرائتكم 700 ألف دولار تقرب عبد الرحمن مجدى من الترجى التونسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبد الرحمن مجدى يقترب من الترجى التونسى تلقى النادى الإسماعيلى عرضاً من الترجى التونسى للتعاقد مع عبد الرحمن مجدى جناح الدراويش ومنتخب مصر مقابل 700 ألف دولار قبل غلق باب القيد.

ومن المقرر أن يستطلع مسئولو النادى الإسماعيلى رأى الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الصربى ميودراج لتحديد مصير اللاعب سواء بقبول العرض أو رفضه .

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ومنذ أيام قليلة نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى فى تمديد تعاقد عبد الرحمن مجدى لمدة 5 مواسم مقبلة، من أجل فرض الاستقرار والحفاظ على عناصر الفريق المميزة القادرة على الإسهام فى منافسة الفريق على البطولات المحلية والخارجية فى المواسم المقبلة.

مجدى قدم أداء مميزًا فى الموسم الماضى مع الفريق ونال إشادة الجهاز الفنى لمنتخب مصر وضمه لصفوف المنتخب الوطنى برغم صغر سنه.