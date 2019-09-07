700 ألف دولار تقرب عبد الرحمن مجدى من الترجى التونسى...

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جدة - عمرو شويل عبد الرحمن مجدى يقترب من الترجى التونسىتلقى النادى الإسماعيلى عرضاً من الترجى التونسى للتعاقد مع عبد الرحمن مجدى جناح الدراويش ومنتخب مصر مقابل 700 ألف دولار قبل غلق باب القيد.
ومنذ أيام قليلة نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى فى تمديد تعاقد عبد الرحمن مجدى لمدة 5 مواسم مقبلة، من أجل فرض الاستقرار والحفاظ على عناصر الفريق المميزة القادرة على الإسهام فى منافسة الفريق على البطولات المحلية والخارجية فى المواسم المقبلة.
مجدى قدم أداء مميزًا فى الموسم الماضى مع الفريق ونال إشادة الجهاز الفنى لمنتخب مصر وضمه لصفوف المنتخب الوطنى برغم صغر سنه.
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