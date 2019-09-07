شكرا لقرائتكم رنيم الوليلى تتأهل لنهائى بطولة الاسكواش المفتوحة بالصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاعت البطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، للتأهل إلى الدور النهائي ببطولة " جي بي مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة في الصين خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري. وفازت الوليلي على مواطنتها المصرية هانيا الحمامي بكلة العالم للناشئات بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت دقيقة 37 وجاء نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 12-10, 11-8 . Advertisements وتترقب الوليلي الفائز من مباراة نوران جوهر المصنفة الرابعة ونور الطسب المصنفة الخامسة في الدور النهائي للبطولة. وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد 2019/2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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