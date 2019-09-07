شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد موعد بدء دورى القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، موعد بدء الموسم الجديد 2019/2020، لمسابقة دورى القسم الثانى. واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إنطلاق بطولة دوري القسم الثاني أحد أيام 7 أو 8 أكتوبر من الشهر المقبل للموسم الجديد 2019- 2020. Advertisements ويعقد مسئولو اتحاد الكرة مؤتمر صحفي عصر اليوم، السبت، لتحديد المواعيد النهائية لدوريات القسم الثاني و الثالث. كما يحسم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عدد الفرق فى دورى القسم الثاني و الأقرب هو تواجد 14 فريقا فى كل مجموعة من المجموعات الثلاث.

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