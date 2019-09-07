شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يطلب 5 وديات لإعداد لاعبى الاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإتحاد السكندرى على خوض 5 وديات لتجهيز زعيم الثغر لمباريات البطولة العربية و الدورى الممتاز .
ويخوض الاتحاد غدا الأحد الودية الأولى أمام بيلا فيما يخوض الودية الثانية أمام الزرقاء الثلاثاء المقبل استعداد لمباراة العوده أمام العربى الكويتى والدورى الممتاز .
ويدخل الفريق معسكر مغلق من ١٢ سبتمبر الجارى وحتى ١٩ سبتمبر يخوض خلاله ٣ وديات أولها طنطا ولم يتم الإتفاق على الوديتين الرابعة والخامسة والتى يسعى من خلالها طلعت يوسف لتصحيح الأخطاء التى ظهرت على الفريق فى مباراة الزمالك فى الكأس .
ويسعى طلعت إلى خلق حالة من التجانس بين اللاعبين من خلال المباريات الودية ووضع يده على التشكيل الأمثل الذى سيخوض به المباريات الرسمية.
تقام مباراة العودة بين الاتحاد والعربى الكويتى يوم 27 سبتمبر الجارى و، وكان لقاء الذهاب قد أنتهى بفوز زعيم الثغر بهدف نظيف فى اللقاء الذى إقيم بينهما بالكويت
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