بلغاريا تتفوق على الكونغو في مونديال ناشئات الطائرة...

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جدة - عمرو شويل فى إطار ثالث أيام منافسات المجموعة الرابعة ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة هيئة إستاد القاهرة ، فاز منتخب ناشئات بلغاريا للكرة الطائرة على نظيره الكونغو بنتيجة 3 /0 وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة. Advertisements وجاءت نتائج الأشواط كالتالى : (25 / 12 ) ، (25 / 17 ) ، ( 25 / 17 ) . و تضم المجموعة الأولى فى البطولة : مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو ، و يأتى فى المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا ، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند ، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا.

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