TIME SPORTS تنقل مباراة منتخب مصر الأولمبى ضد السعودية...

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جدة - عمرو شويل منتخب مصر الأولمبى

تنقل قناة TIME SPORTS ودية منتخب مصر الاوليمبي أمام السعودية المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد السويس الجديد فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

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يخوض منتخب مصر وديتين أمام السعودية ، الاولي مقرر لها الثامنة مساء اليوم والودية الثانية يوم الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت.

اختار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أسماء 28 لاعبا هم رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير ، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي ، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش .