شكرا لقرائتكم برنامج بدنى على الطريقة السويسرية للاعبى الأهلى قبل لقاء بطل غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص توماس على منح اللاعبين جرعات بدنية متدرجة المستوى بما يتلائم مع الرحلة الطويلة المنتظرة إلى غينيا الاستوائية.
وطمأن مخطط الأحمال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على كافة الأمور المتعلقة بالوحدات الاستشفائية التي سيحصل عليها اللاعبون بعد الوصول إلى غينيا الاستوائية وغيرها من الأمور التحضيرية الخاصة بالمباراة.
يذكر أن الجهاز الفني حدد يوم 11 سبتمبر الجاري موعدًا للسفر إلى غينيا الاستوائية استعدادا لخوض مواجهة كانو سبورت.
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