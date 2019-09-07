موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

كتب: ضياء السقا

يواجه نادي الزمالك، نظيره بيراميدز، في نهائي كأس مصر، في الثامنة مساء الأحد، الموافق 8 سبتمبر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأعلن اتحاد الكرة المصري، أنه الجهات الأمنية وافقت على حضور 20 ألف مشجع للمباراة.

وكان الزمالك تأهل للنهائي، بعدما أطاح بالاتحاد السكندري من نصف النهائي، بهدف سجله مصطفى محمد.

على الجانب الأخر صعد فريق بيراميدز للمباراة النهائية، بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 2/0 فى نصف النهائي.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، عبد الله جمعة، محمد عبد الغني.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي، محمود عبدالرازق شيكابالا، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

Advertisements

الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيل بيراميدز المتوقع

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع : رجب بكار - علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي

الوسط : نبيل عماد دونجا - عبده لومالا - إيريك تراوري - عمر جابر - إسلام عيسى

الهجوم: جون أنطوي

القنوات الناقلة

تذاع المباراة على قناتي أون سبورت، والنيل سبورت