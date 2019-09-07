صحفي إنجليزي يتوقع: محمد صلاح لن يستمر طويلاً مع ليفربول

الموجز

توقع أحد الصحفيين الإنجليزيين أن النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح لن يستمر في صفوف "الريدز" مستقبلاً.

وقال الصحفي الإنجليزي "دونكان كاستليز"، في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إنّ صلاح قد لا يستمر في صفوف نادي ليفربول إ ذا واصل تألقه مع الريدز للموسم الثالث على التوالي.

وأكد كاستليز أن كبرى الأندية في أوروبا ستسعى للتعاقد معه، مضيفاً: "إذا جاء برشلونة أو ريال مدريد أو حتى يوفنتوس، وأبدوا استعدادهم لدفع أموال ضخمة، سيرحل عن ليفربول".

وتابع الصحفي الإنجليزي: "رحيل صلاح لن يؤثر على ليفربول، لأن الأخير سيتحصل على مبلغ مالي كبير، وهو ما سيساعده في التعاقد مع لاعبين آخرين ".

وأشار كاستليز إلى أن ليفربول في حاجة إلى لاعب وسط مُبدع.

وقبل عامين، انضم صلاح لليفربول قادمًا من اي سي روما الإيطالي، وفي موسمه الأول كسر العديد من الأرقام القياسية، وتوج هدافًا للدوري الإنجليزي الممتاز، وفي الموسم الماضي، قاد فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا وحصد كذلك الحذاء الذهبي مناصفةٍ مع ساديو ماني وبيير أوباميانج.

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وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن ليفربول يدرس فكرة بيع نجمه المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أنه "في حال تمت الموافقة على مقترح بيع صلاح، فإن قيمة بيعه الضخمة ستمكن ليفربول من شراء نجمين آخرين على الأقل من ثلاثة، بين كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، وجودان سانشو جناح بروسيا دورتموند، وكاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن".

وأشارت إلى أن الوقت الحالي قد يكون مناسبا جدا لبيع النجم المصري مقابل شراء لاعبين أو ثلاثة من النجوم الشابة الساطعة في أوروبا.

يأتي هذا بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين صلاح وزميله في الفريق السنغالي ساديو ماني، بعدما قام ماني بالاعتراض على صلاح لعدم تمرير صلاح له الكرة في إحدى هجمات الفريق خلال مباراة بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، متهماً إياه بـ «الأنانية».

وأضاع فريق ليفربول فرصة تسجيل الهدف الرابع في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام بيرنلي، حين قرر محمد صلاح تسديد الكرة مباشرة على مرمى الخصم، بدلاً من تمريرها لساديو ماني الذي كان تمركزه الهجومي أفضل من الفرعون المصري.

وشنت جماهير ليفربول هجوماً مزدوجاً على لاعبي الفريق صلاح وماني، بسبب الأزمة الأخيرة، حيث رأوا أن مثل تلك «الأنانية» يمكنها أن تخلق مشاكل عديدة بين اللاعبين وخاصة أنهم يلعبون في مركز الهجوم، الأمر الذي من شأنه سينعكس على شكل الفريق وبالتالي يفقد أهداف ونقاط قد يحتاجها مستقبلاً في أي بطولة يشارك بها.

فقال أحد المغردون ويدعى بيكي: «صلاح كان عليه أن يمرر الكرة لماني لكن ماني فعل نفس الشيء في الماضي».