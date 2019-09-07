شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تتأهل إلى نهائى بطولة الصين للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية رنيم الوليلى، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة "جى بى مورجان" الصين المفتوحة والمقامة فى الصين خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجارى. وفازت الوليلي على مواطنتها المصرية هانيا الحمامى بكلة العالم للناشئات بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت دقيقة 37 وجاء نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 12-10, 11-8 . Advertisements وتترقب الوليلى الفائز من مباراة نوران جوهر المصنفة الرابعة ونور الطسب المصنفة الخامسة فى الدور النهائى للبطولة. وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة فى الموسم الجديد 2019/2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

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