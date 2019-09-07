سوبر كورة يكشف تفاصيل عرض الترجى التونسى للتعاقد مع جناح الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الإسماعيلى عرضاً من الترجى التونسى للتعاقد مع عبد الرحمن مجدى جناح النادى الإسماعيلى ومنتخب مصر قبل غلق باب القيد. ومنذ أيام قليلة نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى فى تمديد تعاقد عبد الرحمن مجدى لمدة 5 مواسم مقبلة، لفرض الاستقرار والحفاظ على عناصر الفريق المميزة القادرة على الإسهام فى منافسة الفريق على البطولات المحلية والخارجية فى المواسم المقبلة. Advertisements مجدى قدم أداءً مميزًا فى الموسم الماضى مع الفريق ونال إشادة الجهاز الفنى لمنتخب مصر وضمه لصفوف المنتخب الوطنى رغم صغر سنه. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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