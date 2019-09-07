شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وديات تجهز زعيم الثغر لإياب البطولة العربية وانطلاقة الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على خوض 5 وديات لتجهيز زعيم الثغر لمباريات البطولة العربية والدورى الممتاز.

ويخوض الاتحاد السكندرى الودية الأولى أمام بيلا، الأحد المقبل، فيما يخوض الودية الثانية أمام الزرقاء الثلاثاء استعدادا لمباراة العوده أمام العربى الكويتى والدورى الممتاز.

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ويدخل الفريق معسكرا مغلقا من 12 سبتمبر الجارى وحتى 19 سبتمبر يخوض خلاله 3 وديات، أولها طنطا ولم يتم الاتفاق على الوديتين الرابعة والخامسة والتى يسعى من خلالها طلعت يوسف لتصحيح الأخطاء التى ظهرت على الفريق فى مباراة الزمالك فى الكأس .

ويسعى طلعت يوسف لخلق حالة من التجانس بين اللاعبين من خلال المباريات الودية ووضع يده على التشكيل الأمثل الذى سيخوض به المباريات الرسمية.

تقام مباراة العودة بين الاتحاد والعربى الكويتى يوم 27 سبتمبر الجارى و، وكان لقاء الذهاب قد أنتهى بفوز زعيم الثغر بهدف نظيف فى اللقاء الذى أقيم بينهما بالكويت.