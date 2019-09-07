شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس الجديدة يستقبل أبطال الأولمبياد الخاص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، أبطال الأولمبياد الخاص المصرى بدعوة من مبادرة مصر تستطيع لزيارة معالم قناة السويس الجديدة.

حضر الزيارة الدكتور باسم تهامى المدير الوطنى للأولمبياد الخاص المصرى، والمهندسة سمر حسب الله مؤسس مبادرة مصر تستطيع، أمل مسعود نائب رئيس هيئة الاذاعة المصرية، ومن الأولمبياد الخاص طارق محسن مدير فرع القاهرة الكبرى، محمد سرور مساعد مدير المبادرات، مصطفى شوقى مساعد مدير فرع الجيزة بالاضافة إلى 21 لاعبا ولاعبة من الأولمبياد الخاص وأسرهم، ومن بينهم عدد من اللاعبين واللاعبات الذى حظوا بتكريم الرئيس السيسى على إنجازاتهم الرياضية.

بدأت الزيارة باستقبال وترحاب من جانب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تلاها عرض فيلم وثائقى عن تاريخ قناة السويس وتسليم درع الأولمبياد الخاص المصرى إلى معال الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ثم قام المشاركون فى الزيارة برحلة بحرية فى مجرى القناة للتعرف على المعالم المختلفة لقناة السويس.

واختتمت الزيارة بتوزيع الهدايا التذكارية على جميع المشاركين من اللاعبين مقدمة من هيئة قناة السويس.

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