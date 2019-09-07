شكرا لقرائتكم خبر عن TIME SPORTS تنقل ودية منتخب مصر الاوليمبي و السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنقل قناة TIME SPORTS ودية منتخب مصرالاوليمبي أمام السعودية المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد السويس الجديد فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

يخوض منتخب مصر وديتين أمام السعودية، الأولي مقرر لها الثامنة مساء اليوم والودية الثانية يوم الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت.

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اختارشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أسماء 28 لاعبا هم :رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي، والوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش .