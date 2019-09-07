شكرا لقرائتكم خبر عن توماس يضع برنامجا بدنيا لتجهيز لاعبى الأهلي لمباراة كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالأهلي، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين من أجل تجهيزهم لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري.

وحرص توماس على منح اللاعبين جرعات بدنية متدرجة المستوى بما يتلاءم مع الرحلة الطويلة المنتظرة إلى غينيا الاستوائية.

وطمأن مخطط الأحمال السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على كافة الأمور المتعلقة بالوحدات الاستشفائية التي سيحصل عليها اللاعبون بعد الوصول إلى غينيا الاستوائية وغيرها من الأمور التحضيرية الخاصة بالمباراة.

يذكر أن الجهاز الفنى حدد يوم 11 سبتمبر الجارى موعدًا للسفر إلى غينيا الاستوائية استعدادا لخوض مواجهة كانو سبورت.