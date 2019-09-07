إنفو جراف.. المنتخب الأولمبي.. 8 فوز.. و4 هزائم و3 تعادلات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المنتخب الأولمبى استعداداته لخوض بطولة أفريقيا تحت 23 عاماً التى يستضيفها على أرضه في نوفمبر القادم بمواجهتين من العيار الثقيل أمام نظيره السعودي يومي 7 و10 سبتمبر الجارى. لقاءا "الأخضر" يحملان الرقم 16 و17 فى برنامج الإعداد المتميز الذى وضعه الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب من أجل بلوغ نهائيات دورة طوكيو الأولمبية 2020. موقع الاتحاد المصري لكرة القدم يقدم أرقام المنتخب الأولمبي منذ تكوينه بقيادة الجهاز الفني الحالي: - فاز على السعودية (3 – 2) في 23 مارس 2018 والأهداف جاءت عن طريق ناصر منسي (هدفين) وناصر ماهر. - تعادل مع نظيره السعودي (1 – 1) بتاريخ 26 مارس والهدف بتوقيع طاهر محمد طاهر. - خسر أمام تونس (1 – 2) في تونس بهدف صلاح محسن مقابل هدفي أحمد الريداوي ونسيم هنيد في 30 مايو 2018. - تفوق على الجزائر بالجزائر (2 – 1) في يونيو 2018 بثنائية أسامة جلال وصلاح محسن بتاريخ 4 يونيو 2018. - كرر فوزه على منتخب الجزائر خارج أرضه ثم (1 – 0) والهدف لصلاح محسن بتاريخ 7 يونيو 2018. - تعادل مع روسيا (1 – 1) في سبتمبر بتوقيع طاهر محمد طاهر في 7 سبتمبر 2018. - تعادل مع الإمارات (0 – 0) بتاريخ 12 أكتوبر 2018. - تفوق على الإمارات (1 – 0) بهدف طاهر محمد طاهر في 15 أكتوبر 2018. Advertisements - فاز على تونس بالإسكندرية (4 – 1) 15 نوفمبر 2018 والأهداف لـ مصطفى محمد (هدفين) وكريم العراقي وناصر منسي. - فاز على تونس مرة أخرى (1 – 0) في 18 نوفمبر بتوقيع محمد صادق. - فاز على مالاوي (2 – 0) في 8 مارس 2019 والهدفين لـ أسامة جلال ويوسف الجوهري. - فاز على الولايات المتحدة (2 – 0) بتاريخ 22 مارس في معسكر إسبانيا والهدفين لـ أحمد ياسر ريان ومحمد صادق. - خسر أمام هولندا (0 -1) في معسكر إسبانيا 26 مارس. - خسر أمام أوزبكستان (0 – 2) في طشقند بتاريخ 9 يونيو 2019. - خسر مرة أخرى أمام أوزبكستان (2 – 3) بتاريخ 11 يونيو الماضي وسجل للمنتخب أحمد ياسر ريان ومحمد عبد السلام. - يواجه نظيره السعودي للمرة الرابعة في العاشر من سبتمبر الجاري. - المعسكر الأخير قبل البطولة ينطلق في الخامس والعشرين من أكتوبر القادم.

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