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شكرا لقرائتكم خبر عن هبه الترك لاعبة الاسكواش تحتفل بزفافها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
احتفلت هبة الترك، لاعبة الاسكواش، بزفافها فى أحد فنادق القاهرة لتستغل تلك الفترة قبل العودة للمشاركة فى البطولات مع انطلاق الموسم الجديد فى قضاء شهر العسل.
ونشرت هبة الترك صورا عبر حسابها على موقع إنستجرام من حفل الزفاف وعلقت عليها "مازلت لا أستطيع أن أصدق حدوث هذا.. تزوجت بفتى أحلامى".
وانطلق موسم الاسكواش الجديد 2019/2020، ببطولة الصين المفتوحة المقلمة في شنغهاي خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري حيث ضمنت مصر لقب السيدات بتأهل الرباعي المصري هانيا الحمامي، رنيم الوليلي، نوران جوهر، نور الطيب إلى نصف النهائي.
فيما تأهل علي فرج والشقيقين محمد ومروان الشوربجي في منافسات الرجال.
هبة الترك
هبة الترك
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