اخبار الرياضه

هبه الترك لاعبة الاسكواش تحتفل بزفافها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هبه الترك لاعبة الاسكواش تحتفل بزفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

احتفلت هبة الترك، لاعبة الاسكواش، بزفافها فى أحد فنادق القاهرة لتستغل تلك الفترة قبل العودة للمشاركة فى البطولات مع انطلاق الموسم الجديد فى قضاء شهر العسل.

 

ونشرت هبة الترك صورا عبر حسابها على موقع إنستجرام من حفل الزفاف وعلقت عليها "مازلت لا أستطيع أن أصدق حدوث هذا.. تزوجت بفتى أحلامى".

 

Advertisements

وانطلق موسم الاسكواش الجديد 2019/2020، ببطولة الصين المفتوحة المقلمة في شنغهاي خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري حيث ضمنت مصر لقب السيدات بتأهل الرباعي المصري هانيا الحمامي، رنيم الوليلي، نوران جوهر، نور الطيب إلى نصف النهائي.

 

فيما تأهل علي فرج والشقيقين محمد ومروان الشوربجي في منافسات الرجال.

 

هبة الترك
هبة الترك

هبة الترك 1
هبة الترك 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبه الترك لاعبة الاسكواش تحتفل بزفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا