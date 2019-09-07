فايلر يتسلم تقريرا طبيا عن حالة المصابين بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تسلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، تقريرا طبيا عن حالة اللاعبين المصابين بالفريق.

ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للنادي الأهلي، عن تسلم تقريرا طبيا شاملا عن آخر تطورات البرامج التأهيلية الخاصة باللاعبين المصابين، للوقوف على حالتهم وفقا لهذه البرامج.

و وعقد فايلر جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق للوقوف على الفترة الزمنية التي يحتاجها كل لاعب لإعلان جاهزيته التامة للتواجد بشكل تدريجي في تدريبات الفريق الجماعية.

قائمة المصابين في الأهلي تضم كلا من: سعد سمير وكريم نيدفيد ورامي ربيعة ومحمد محمود ومحمود وحيد.

ويستعد فايلر لعقد جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت، حيث يستأنف الفريق تدريباته بعد الراحة التي حصلوا عليها مؤخرا.

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ويسعى فايلر لاستكمال دراسة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، والتحضير للمباراة بشكل جيد من كافة النواحي الفنية والإدارية، والتحضير الفني للمران والوحدات التدريبية المتنوعة المقرر تنفيذها.

ويستعد الأهلي لملاقاة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا يوم 14 سبتمبر الجاري.

وعلى جانب أخر، قام توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق بوضع برنامجا بدنيا خاصا للاعبين من أجل تجهيزهم لمباراة كانو سبورت، منح اللاعبين جرعات بدنية متدرجة المستوى بما يتلائم مع الرحلة الطويلة المنتظرة إلى غينيا الاستوائية.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن مخطط الأحمال طمأن فايلر على كافة الأمور المتعلقة بالوحدات الاستشفائية التي سيحصل عليها اللاعبون بعد الوصول إلى غينيا الاستوائية وغيرها من الأمور التحضيرية.

يُذكر أن بعثة الأهلي من المقرر أن تغادر القاهرة يوم 14 سبتمبر الجاري لغينيا الاستوائية.