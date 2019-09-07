التشكيل المتوقع.. رمضان صبحي يقود منتخب مصر الأوليمبي في مواجهة السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على التشكيل الأساسي الذي سيواجه نظيره السعودي في المباراة الودية التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساءً على ستاد السويس.

ويستعد المنتخب المصري لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وحسب مراسل الخليج 365 فإن غريب استقر على إجراء عدة تغييرات بسبب غياب أكثر من عنصر لأسباب مختلفة أبرزهم : كريم نيدفيد ومحمد محمود وثلاثي الزمالك مصطفي محمد ومحمد عبد السلام ومحمد صبحي بالإضافة إلى عبد الرحمن مجدي.

واستعاد المنتخب الأوليمبي لخدمات نجمه طاهر محمد طاهر الذى تعافي من من الإصابة في غضروف الركبة ابعدته عن المنتخب الأول ومعسكر المنتخب الأوليمبي السابق في أوزبكستان.

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ومن المتوقع أن يستمر شوقي غريب فى استخدام طريقة 4-2-3-1 وبتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: عمر رضوان .



الدفاع: أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام، محمودمرعي، غنام محمد (أحمد فتوح).

وسط الملعب: أكرم توفيق، محمد صادق.

وسط الملعب الهجومي: ناصر ماهر، عمار حمدي، رمضان صبحي.

الهجوم: صلاح محسن (أحمد ياسر ريان) .