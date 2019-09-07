تعرف على موعد ومعلق والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي والسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: يستضيف منتخب مصر الأوليمبي نظيره السعودي في المباراة الودية التى تقام ودياً في تمام الساعة الثامنة مساءً على ستاد السويس. ويستعد منتخب مصر لخوص بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ والتي تقام في نوفمبر القادم في مصر . وحصلت قناة "أون سبورت" على حقوق بث المباراة واسندت مهمة التعليق إلى مؤمن حسن فى الأستوديو التحليلي الذي يقوده أحمد شوبير ويستضيف حازم إمام وعبد الظاهر السقا ووليد صلاح الدين للتحليل. تردد قناة On Sport . Advertisements القمر الصناعي: نايلسات. تردد القناة: 10853 . معامل الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500 .

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