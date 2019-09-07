شاهد.. ميدو يتحدث عن دورة الجونة وخسارة المقاصة من الزمالك

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، قوة المباراة الافتتاحية أمام نادي الجونة والتي تنطلق في السابعة مساء ضمن منافسات دورة الجونة التحضيرية.
وقال ميدو:" سعيد بالمشاركة في دورة الجونة، وسنلعب أمام فريق تم تكوينه بشكل قوي، وحتى في المباراة الثانية سواء التقينا حرسالحدود أو أسوان فالثنائي تم تحضيرهما بشكل جيد".
أضاف ميدو:" نلعب للفوز حتى ولو كانت مباراة طاولة، ومواجهة اليوم ستكون ضمن مرحلة الإعداد، ولكن أيضا نرغب في تحقيق نتيجة إيجابية".
اختتم :" لدينا أهداف أخرى طبيعية في فترةالإعداد وعلى رأسها حساسية المباريات وتصحيح الأخطاء التي ظهرت لنا في مباراة الزمالك".
وفي السياق ذاته، أكد هاني سعيد، قائد فريق المقاصة، إيجابية مشاركة ناديه في دورة الجونة الودية استعدادا للموسم الجديد.
أضاف هاني سعيد:" سنلعب للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية ورأيت في الموسم الماضي أن فريق الجونة يقدم كرة قدم جيدة وأعجبت بها ولم يكن مركزه في نهاية الموسم مناسبا لإمكانياته".
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