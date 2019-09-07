اليوم.. وادي دجلة يفتتح فرعه السادس بالإسكندرية

يفتتح نادى وادى دجلة، اليوم السبت، سادس فروعه فى مصر بمدينة الإسكندرية، بحضور طارق راشد رئيس النادى، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الشخصيات العامة، وسيقوم بإحياء الحفل الغنائى الفنان محمد حماقى.
ويوفر النادى لأعضاء الفرع بالإسكندرية العديد من الرياضات مثل: كرة القدم والتنس والإسكواش والسباحة والرماية.
وكان ماجد سامى مالك وادى دجلة استقرعلى تعيين طارق راشد، عضو مجلس إدارة النادى، فى منصب رئيس نادى وادى دجلة بعد قبول استقالة حسن المستكاوى.
وانضم طارق راشد لعضوية مجلس إدارة نادى وادى دجلة مؤخرا بعد رحيله عن منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة، وتقدم المستكاوى باستقالته منذ 4شهور من رئاسة مجلس إدارة نادى وادى دجلة وهو المنصب الذى شغله منذ العام 2015.
من ناحية أخرى، يواصل فريق وادى دجلة تدريباته على ملعبه استعداداً لانطلاق الدورى الممتاز، المنتظر تحديد موعده خلال الأيام المقبلة، ورفض الجهاز الفنى للفريق بقيادة اليونانى تاكيس، العرض الذى تقدم به نادى المصرى البورسعيدى، لضم محمد هلال لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بهدف تدعيم صفوف الفريق البورسعيدى قبل الموسم الجديد.
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