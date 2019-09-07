شاهد.. قناة السويس الجديدة تستقبل أبطال الأولمبياد الخاص المصري

استقبل، اليوم السبت، معالي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أبطال الأولمبياد الخاص المصري بدعوة من مبادرة مصر تستطيع لزيارة معالم قناة السويس الجديدة.

حضر الزيارة الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري والمهندسة سمر حسب الله مؤسس مبادرة مصر تستطيع، أمل مسعود نائب رئيس هيئة الاذاعة المصرية ومن الأولمبياد الخاص

طارق محسن مدير فرع القاهرة الكبري ، محمد سرور مساعد مدير المبادرات ، مصطفي شوقي مساعد مدير فرع الجيزة بالاضافة إلي ٢١ لاعبا ولاعبة من الأولمبياد الخاص وأسرهم ومن بينهم عدد من اللاعبين واللاعبات الذين حظوا بتكريم الرئيس السيسي على إنجازاتهم الرياضية

بدأت الزيارة باستقبال وترحاب من جانب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ثم تلاها عرض فيلم وثائقي عن تاريخ قناة السويس وتسليم درع الأولمبياد الخاص المصري إلي معالي الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ثم قام المشاركون في الزيارة برحلة بحرية في مجري القناة للتعرف علي المعالم المختلفة لقناة السويس.

اختتمت الزيارة بتوزيع الهدايا التذكارية على جميع المشاركين من اللاعبين مقدمة من هيئة قناة السويس.

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