اليوم.. انطلاق دورة الجونة الودية.. ميدو ونيبوشا وجهًا لوجه

تفتتح دورة الجونة الرباعية التحضيرية للموسم الجديد منافساتها اليوم في السابعة مساءً بمباراة قوية تجمع بين أصحاب الأرض ومصر للمقاصة على ملعب الجونة استعدادًا

لانطلاقة دوري 2019-2020.

واختتم الفريقان استعداداتهما لمباراة الافتتاح أمس، الجمعة، على ملاعب استاد الجونة، حيث أدى أصحاب الأرض

تدريبات جادة تحت قيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، وقاد أحمد حسام "ميدو" مران مصر للمقاصة.

وتشارك أندية الجونة ومصر المقاصة وأسوان وحرس الحدود في منافسات النسخة الأولى من دورة الجونة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد.