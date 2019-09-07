منتخب مصر للراجبي يصل "بنين" للمشاركة في بطولة أفريقيا

وصل منتخب مصر للراجبي إلى بنين، مساء أمس، للمشاركة في بطولة أفريقيا، حيث خاض الفريق القومي تدريبًا خفيفًا ثم نال قسطًا من الراحة حتى مواعد التدريب، اليوم، بالاستاد الذي ستقام

عليه البطولة.بعد الانتهاء من المران حضرت بعثة المنتخب حفل افتتاح البطولة حيث تم أخذ صورة تذكارية، ثم أقيم الاجتماع الفني بالبطولة بحضور الطاقم الفني والإداري والطبي وجميع المنتخبات، حيث حضر من الجانب المصري:

محمد دروموني مدير فني

يوسف النيال مدير اداري

مصطفي عبد القادر طبيب المنتخب

تطرق الاجتماع الي الجانب الفني والإدارية للبطولة التي سوف تقام علي يومين السبت والأحد وسوف يلعب منتخبنا اليوم أمام مالي.