وزير الشباب والرياضة يفتتح المؤتمر الكشفى العربي الـ 29 بشرم الشيخ

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الكشفى العربى التاسع والعشرين والذى يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى وذلك بقاعة المؤتمرات بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ.

حضر فعاليات حفل الافتتاح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وقيادات الحركة الكشفية العالمية والعربية والمصرية. وتضمنت فعاليات حفل الافتتاح كلمات ترحيبية والإعلان عن أنشطة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصريات والعربيات والتى يتم تنفيذها تحت مظلة ودعم وزارة الشباب والرياضة.

وخلال كلمته، نقل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى للمشاركين تحيات السيد الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي تفضل بوضع المؤتمر تحت رعايته إيمًانا منه بأهمية الحركة الكشفية ودورها الرائد في تنمية المجتمعات العربية؛ وفي ظل توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالدمج الكامل للشباب العربي في مختلف

نواحي الحياة وتطوير استراتيجية عربية جديدة للشباب، مرحبًا بجميع الشباب المشاركين فى المؤتمر فى بلدهم الثاني مصر.وأوضح الوزير أن انعقاد المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين يأتى في ظروف عالمية وإقليمية مختلفة تسعى فيها الدول العربية إلى استعادة استقرارها المنشود والحفاظ عليه، وتعمل جاهدة على بناء دُولها الوطنية على أسس جديدة ومختلفة تكون أكثر استجابة لتطلعات الأجيال الشابة القادمة.وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر تؤمن حكومة وشعبًا بأهمية الدور الذي تلعبه الحركة الكشفية والإرشادية في إعداد المواطن الصالح وتنشئته التنشئة الوطنية السليمة من خلال غرس روح التطوع وخدمة المجتمع، وبث قيم العمل الجماعي، والحفاظ على البيئة وكوكب الأرض بين سائر المنتمين لها، لافتًا أن كافة أجهزة الدولة المصرية تحرص على توفير سبل الدعم للحركة الكشفية والإرشادية، والعمل على تطويرها بما يتوافق مع جهود المنظمة الكشفية العالمية.وألمح وزير الشباب والرياضة إلى الحرص على استضافة المنتديات والمؤتمرات الكشفية العربية والدولية التي تهتم بتجديد الحركة الكشفية وتطويرها، ومنها مؤتمرنا هذا الذي يعتبر السلطة العليا للحركة الكشفية في الوطن العربي، والذي يشهد مناقشة قضايا هامّة أبرزها خطة استراتيجية تنمية الحركة الكشفية في الوطن العربي للأعوام 2021-2023، وانتخابات اللجنة الكشفية العربية، والتجهيز لتنظيم الأحداث الكشفية العالمية حتى عام 2023، وتدور محاوره الرئيسية حول دور الكشفية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأوضح أن استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العربي يتزامن مع جهود مستمرة يقودها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال تمكين الشباب المصري وإطلاق قدراته في كافة المجالات بما يجعله القاطرة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.وفى ختام كلمته، توقع الدكتور أشرف صبحي أن انعقاد المؤتمر الكشفي العربي بشرم الشيخ سيكون علامة فارقة في مسيرة الحركة الكشفية العالمية، مشيرًا إلي توفير كافة سبل الدعم لإنجاح فعاليات المؤتمر الحالي، وتنظيم المؤتمر العالمي الـ 42 والمنتدى الكشفي الرابع عشر للشباب في مدينة شرم الشيخ في أغسطس 2020، وهو المؤتمر الأكبر في تاريخ الحركة الكشفية العالمية.