موعد مباراة البرتغال وصربيا والقنوات الناقلة

يحل منتخب البرتغال بطل أوروبا ضيفًا على المنتخب الصربى اليوم السبت على ملعب ستاديوم، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا «يورو ٢٠٢٠».

ويواجه منتخب البرتغال بقيادة فيرناندو سانتوس مأزقًا بعد السقوط فى فخ التعادل فى مباراتين متتاليتين على ملعبه أمام أوكرانيا وصربيا رغم مشاركة

نجمه كريستيانو رونالدو ، بينما يسعى منتخب صربيا لتعزيز مركزه وتحقيق الفوز على بطل أوروبا.

موعد مباراة البرتغال وصربيا

تنطلق مباراة البرتغال وصربيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت

القاهرة،

والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت

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الملكة العربية السعودية

والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت

أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وصربيا

تذاع مباراة البرتغال وصربيابشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بتعليق خالد الغول.

ويحتل منتخب البرتغال المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد نقطتين من تعادلين، بينما يحتل منتخب صربيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات.