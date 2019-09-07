بيراميدز يسدد 25 ألف دولار لاتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب لنهائي كأس مصر

تسلم اتحاد الكرة، شيكًا من نادي بيراميدز، بقيمة 25 ألف دولار، قيمة استقدام طاقم حكام أجنبي لمباراةالفريق أمام الزمالك غدًا في نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وكان جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أكد حسم الاتفاق مع طاقم تحكيم من أوروبا لإدارة المباراة بعيدًا عن جنسيات مدربي الزمالك وبيراميدز والأهلي.
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