رياضة | خاص.. رئيس إنبي: هدفنا المركز الخامس ولا خلافات مع علي ماهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. رئيس إنبي: هدفنا المركز الخامس ولا خلافات مع علي ماهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس علاء خشب رئيس نادي إنبي على جاهزية الفريق البترولي للموسم الكروي الجديد، مشددًا على ثقته مجلس الإدارة في الجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

وأضاف خشب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "رتبنا الأمور داخل الفريق بشكل جيد للغاية، وتعاقدنا مع بعض اللاعبين المميزين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد".

وتابع: "بكل صراحة نهدف لتحقيق المركز الخامس أو السادس في الدوري للموسم المقبل، فكل ناد يتطلع للمركز حسب إمكانياته وقدراته وميزانيته".

وواصل: "تعاقدنا مع 10 لاعبين تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، ونجح في صناعة التجانس بين اللاعبين.. علي ماهر مدرب طموح فالمران عنده مثل المباريات، ونجح في خلق حالة من التنافس الشديد بين اللاعبين".

وزاد: "وجود علي ماهر على رأس القيادة الفنية للفريق واستمراره سيساهم بشكل كبير في ظهور الفريق بشكل جيد في الموسم الجديد، لأن اللاعبين استوعبوا خطته وطريقة لعبه".

وتطرق للحديث عن رأيه في الموسم الماضي والصعوبات التي واجهها حيث قال :"الموسم الماضي كان هناك صعوبات كثيرة واجهت المسئولين وأعذرهم فكان هناك أكثر من بطولة وما حدث من تأخير أو تأجيل للمباريات أمر طبيعي للغاية". Advertisements

وزاد رئيس إنبي: "أما هذا الموسم فأتوقع أن تكون الأمور أفضل لأن الاستعداد له سيكون مبكرًا عكس ما حدث في الماضي.. دوري هذا الموسم لن يقل قوة عن الماضي، وسيكون هناك صراعًا شرسًا بين عدد كبير من الأندية على الهروب من القاع والبقاء في الدوري".

رئيس إنبي: لا خلاف مع علي ماهر

ورد رئيس إنبي حول بعض الأنباء عن وجود خلافات مع علي ماهر قائلا:"لا صحة لهذا الكلام، فعلى الرغم من طلبه الرحيل في الموسم الماضي بعدما كان الفريق قريبًا من الهبوط وفي قاع الدوري تمسكنا به وكانت وجهة نظرنا صائبة، ونجح في قيادة الفريق للبقاء في المسابقة".

وعن رأيه في الفرق التي ستنافس للتتويج باللقب في الموسم الجديد قال :"أعتقد أن الأمور ستبقى كما كانت في الموسم الماضي فالأهلي والزمالك وبيراميدز هم المنافسون على اللقب".

وواصل رئيس إنبي: "دعني أوضح لك أن المنافسة على البطولات يأتي من خلال الميزانيات التي يتم رصدها للفرق، فالميزانية هي التي تحدد مركز الفريق في جدول الدوري، فهناك أندية تتعاقد مع لاعبين بـ50 و 100 مليون جنيه.. الميزانية هي التي تحكم مركز وترتيب أي فريق في الدوري، فعلى قدر ميزانيتك تقوم بتدعيم فريقك".