رياضة | قبل مواجهة بيراميدز.. "سبتمبر" يحمل الخير للزمالك في نهائي كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة بيراميدز.. "سبتمبر" يحمل الخير للزمالك في نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عندما تشير عقارب الساعة إلي الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر، سوف تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد "الجيش" ببرج العرب في الإسكندرية، لمتابعة المواجهة النارية بين الزمالك وبيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر 2018-2019.

الزمالك تأهل إلي المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، بعدما تغلب على الاتحاد السكندري بهدف "مصطفي محمد" في لقاء الدور نصف النهائي، بينما صعد فريق بيراميدز للنهائي، بعدما تخطي فريق بتروجيت بالفوز عليه بهدفين دون رد.

ويتسلح الزمالك في مباراته أمام بيراميدز بنهائي كأس مصر بتفوقه التاريخي في السنوات الأخيرة من بطولة كأس مصر، حيث نجح الفارس الأبيض في حصد لقب البطولة 6 مرات، خلال آخر 10 نسخ للبطولة، وفاز باللقب أعوام (2007 / 2008، 2012 / 2013، 2013 / 2014، 2014 / 2015، 2015 / 2016، 2017 / 2018)

إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز خلال شهر "سبتمبر" يعتبر فأل حسن للجماهير البيضاء، وخلال السنوات الماضية أقيم نهائي وحيد للبطولة المحلية في هذا الشهر، وفاز فيه باللقب النادي الزمالك.

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"سبتمبر" وش السعد علي الزمالك:

المباراة النهائية الوحيدة لكأس مصر التي أقيمت في شهر "سبتمبر" خلال سنوات بعيدة للبطولة المحلية، أقيمت يوم 21 من الشهر التاسع لعام 2015 وجمعت بين الزمالك والأهلي علي أرضية ملعب "بتروسبورت" وقيادة تحكيمية للحكم السويدي جوناس إيركسون، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون مقابل سجلهما "باسم مرسي" في الدقيقتين 11، 34، ليمنح الزمالك اللقب رقم 24 في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وكان يقود الزمالك فنيًا في هذه المباراة المدرب البرتغالي جيسوالدوا فيريرا، بينما كان يتولي القيادة الفنية للأهلي المدرب المخضرم فتحي مبروك، ولكن تفوق المدرب الأجنبي وحصد لقب البطولة.

بيراميدز يتطلع لدخول القائمة التاريخية:

ويسعي فريق بيراميدز للتتويج بلقب كأس مصر للمرة الأولي في تاريخه للإنضمام لـ 12 فريقًا نجحوا في حصد لقب البطولة منذ انطلاقها موسم 1921 / 1922 هم ( الأهلي - الزمالك - الإتحاد السكندري - الترسانة - المقاولون - الإسماعيلي - إنبي - الأوليمبي - حرس الحدود - المصري - القناة - الترام).