رياضة | صدمتان في برشلونة بأمر "الرئيس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمتان في برشلونة بأمر "الرئيس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدم جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني جماهير فريقه حول بقاء ليونيل ميسي والتعاقد مع نيمار داسيفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ولوح رئيس برشلونة لإمكانية رحيل ليونيل ميسي في 2020 قائلًا لقناة النادي الرمسية: "وقعنا عقدا مع ميسي منذ سنتين لمدة أربع سنوات ويمكنه مغادرة برشلونة قبل الموسم الأخير في 2020-2021، أو اعتزال كرة القدم أو اللعب في المكان الذي يريده".

رئيس برشلونة يلوح لإمكانية رحيل ميسي

وبات من حق ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات السير على خطى زميليه السابقين أندريس إينيستا وتشافي المنتقلين إلى اليابان وقطر بعد مسيرة زاخرة في برشلونة وإن كان الأقرب العودة إلى فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني الذي بدأ فيه مسيرة الكرة والذي أعلن أنه يرغب ختام حياته الكروية به بعد أن كان قدد جدد عقده حتى عام 2021، وبموجب الشرط الجزائي فإن أي مشتر عليه أن يدفع مبلغًا لا يقل عن 821 مليون دولار لشراء ميسي في أوروبا ولكن الانتقال إلى فريق غير أوروبي سيكون مجانًا

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قال بارتوميو: "أشك في رغبة ميسي في اللعب مع فريق آخر، لكنه استحق الحرية حول مستقبله فهو مشجع كبير لبرشلونة، ولا شك لدي حول استمراره حتى 2021 وآمل لسنة إضافية أخرى".

وبدأ ميسي مشواره مع برشلونة في عام 2004 وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإسباني عشر مرات وكأس الملك 6 مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.

رئيس برشلونة: لن نضم نيمار في يناير

وعلق على الفشل استعادة البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي قال بارتوميو: "كان برشلونة قد خطط لتشكيلته لكن أتت فرصة التعاقد مع نيمار والتعاقد معه كان إضافة ولم يكن مخطط له لذلك قمنا بما في وسعنا لضمه لكن لم تنجح الصفقة لأن النادي لم يكن قادرا على تلبية طلبات باريس سان جيرمان فكنا ثلاثة أندية نحاول ضمه لكن لا يمكنني ذكرها ومع ذلك كانت الطلبات مبالغ فيها".

ورد رئيس برشلونة على محاولة أخرى لاستقدام النجم البرازيلي الراحل إلى فريق العاصمة في 2017 مقابل 222 مليون يورو قائلًا: "في الوقت الحالي نيمار مستبعد في يناير المقبل لكن يمكننا أن نفكر في نهاية الموسم الجديد.. لم نعرض الفرنسي عثمان ديمبيلي والكرواتي ايفان راكيتيتش وقبلهما البرازيلي كوتينيو ضمن صفقة نيمار لأننا نتمسك بلاعبينا ونعرف مدى أهميتهم لنا".