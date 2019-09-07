رياضة | آخر تطورات إصابات الأهلي في تقرير "فايلر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر تطورات إصابات الأهلي في تقرير "فايلر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرا طبيا شاملا عن آخر تطورات البرامج التأهيلية الخاصة باللاعبين المصابين للوقوف على حالتهم وفقا لهذه البرامج.



وعقد فايلر جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق؛ للوقوف على الفترة الزمنية التي يحتاجها كل لاعب لإعلان جاهزيته التامة للتواجد بشكل تدريجي في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المقبلة.



وتضم قائمة المصابين كلا من سعد سمير وكريم نيدفيد ورامي ربيعة ومحمد محمود ومحمود. وتضم قائمة المصابين كلا من سعد سمير وكريم نيدفيد ورامي ربيعة ومحمد محمود ومحمود. فايلر يناقش مع جهازه المعاون تحضيرات مباراة كانو سبورت

يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة.



تشهد الجلسة مناقشة العديد من النقاط الخاصة بمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري، حيث يسعي فايلر خلال اجتماعه اليوم مع معاونيه لاستكمال دراسة الفريق المنافس، والتحضير للمباراة بشكل جيد من كافة النواحي الفنية والإدارية.



كما تشهد الجلسة التحضير الفني لمران اليوم والوحدات التدريبية المتنوعة المقرر تنفيذها، في إطار تجهيز اللاعبين لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.