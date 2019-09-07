رياضة | مدرب طنطا لـ"الخليج 365 الرياضي": لن نكون ضيوف شرف بالممتاز ومواجهة الأهلي مثل الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب طنطا لـ"الخليج 365 الرياضي": لن نكون ضيوف شرف بالممتاز ومواجهة الأهلي مثل الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا، عن استعدادات الفريق للممتاز وطموحهم الموسم المقبل ومواجهة القطبين.

استعداد فريق طنطا للممتاز

وقال أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "خضنا أكثر من مرحلة ، الأولى تدريبات في طنطا، ثم الخروح لمعسكر مغلق بالأكاديمية البحرية، ثم عدنا لطنطا وخضنا أكثر من ودية".

الصفقات الجديد

وتابع المزين: "تابعنا الدوري الممتاز الموسم الأخير وتابعنا بطولة إفريقيا واستطعنا التدعيم بشكل جيد، يتبقى فقط معرفة موعد انطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد لكي نضع الرتوش الأخيرة، أعتقد مع بداية الموسم سيكون هناك انسجام كبير بين الصفقات الجديدة والقوام الأساسي.

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وبسؤاله عن ظهور طنطا الموسم المقبل قال: "لن نكون ضيوف شرف، دعمنا بشكل جيد وطموحنا كبير ويدعمنا جمهور كبير وأتوقع أننا سوف نظهر بمستوى جيد الموسم المقبل".

وعن توقعه الشخصي للأندية الهابطة الموسم المقبل قال: "صعب التوقع، وارد أن يبدأ فريق بشكل جيد، وآخر بشكل غير جيد، لا يستطيع أحد أن يجزم بشىء".

مواجهة الأهلي أصعب أم الزمالك؟، أيمن المزين يجيب: "كلاهما مباريات صعبة، خلفهم جمهور كبير، كلاهم ينافس على القمة، الاستعداد للفريقين واحد".

هذا وتعاقد فريق طنطا برئاسة فايز عريبي، مع علي فرج حارس مرمي سموحة وحرس الحدود وبتروجيت والاتحاد السابق في عاشر صفقاته، لمدة موسمين، لتدعيم حراسة المرمي إستعدادا للدوري الممتاز.

وسبق لطنطا وأن ضم أحمد فهمي القادم من غزل المحلة، ومحمود صلاح لاعب كفر الشيخ، وچون مانجا لاعب النصر القاهري، ومحمد أبو شعيشع لاعب نادي الغزوة، وشوقي السعيد في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد بعد نهاية تعاقده مع الرجاء المطروحي، ومحمود كابونجا من الإنتاج الحربي لمدة موسمين، ومحمد فتحي قادماً من سموحة لمدة 3 مواسم، وأحمد مصطفى لالا في صفقة إنتقال حر قادماً من بتروجيت لمدة 3 مواسم، ووليد عادل لاعب وسط نادي مصر المقاصة.