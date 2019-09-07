رياضة | نهاية أسطورة ليونيل ميسي مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهاية أسطورة ليونيل ميسي مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمكن أن تنتهي أسطورة ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني في عام 2020 حسب تصريحات جوسيب بارتوميو الذي أكد أنه سيصبح لاعبًا حرًا في هذا التاريخ.

وقال رئيس برشلونة لقناة النادي: "وقعنا عقدا مع ميسي منذ سنتين لمدة أربع سنوات ويمكنه مغادرة برشلونة قبل الموسم الأخير في 2020-2021، أو اعتزال كرة القدم أو اللعب في المكان الذي يريده".

ميسي في 2020

ويصبح من حق ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات السير على خطى زميليه السابقين أندريس إينيستا وتشافي المنتقلين إلى اليابان وقطر بعد مسيرة زاخرة في برشلونة وإن كان الأقرب العودة إلى فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني الذي بدأ فيه مسيرة الكرة.

وجدد ميسي عقده مطلع العام مع برشلونة حتى العام 2021، وبموجب الشرط الجزائي فإن أي مشتر عليه أن يدفع مبلغًا لا يقل عن 821 مليون دولار ولكن الانتقال إلى فريق غير أوروبي سيكون مجانًا

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وأضاف بارتوميو: "أشك في رغبة ميسي في اللعب مع فريق آخر، لكنه استحق الحرية حول مستقبله ةفهو مشجع كبير لبرشلونة، ولا شك لدي حول استمراره حتى 2021 وآمل لسنة إضافية أخرى".

واستهل ميسي برشلونة في 2004 وفاز لقب الدوري الإسباني عشر مرات وكأس الملك 6 مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وعن الفشل في استعادة البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي قال بارتوميو: "كان برشلونة قد خطط لتشكيلته لكن أتت فرصة التعاقد مع نيمار والتعاقد معه كان إضافة ولم يكن مخطط له لذلك قمنا بما في وسعنا لضمه لكن لم تنجح الصفقة لأن النادي لم يكن قادرا على تلبية طلبات باريس سان جيرمان فكنا ثلاثة أندية نحاول ضمه لكن لا يمكنني ذكرها ومع ذلك كانت الطلبات مبالغ فيها".

وعن محاولة أخرى لاستقدام النجم البرازيلي الراحل إلى فريق العاصمة في 2017 مقابل 222 مليون يورو، قال": في الوقت الحالي نيمار مستبعد في يناير المقبل لكن يمكننا أن نفكر في نهاية الموسم الجديد.. لم نعرض الفرنسي عثمان ديمبيلي والكرواتي ايفان راكيتيتش وقبلهما البرازيلي كوتينيو ضمن صفقة نيمار لأننا نتمسك بلاعبينا ونعرفدى أهميتهم لنا لكن على العموم