رياضة | نجم ريال مدريد السابق يفاجئ زيدان بتصريحات مدوية عن بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد السابق يفاجئ زيدان بتصريحات مدوية عن بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق نجم ريال مدريد السابق على فشل ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.

وقال كريستيان كاريمبو النجم السابق لـريال مدريد: "زيدان طلب بوجبا من أجل أن يصنع الفارق".

وقال كريستيان كاريمبو: ريال مدريد وبرشلونة بدأوا الليجا بالكثير من الإصابات، ميسي و سواريز في برشلونة، هازارد في مدريد، بالنسبة لي، الليجا لن تبدأ بعد، الدوري أصبح تنافسيا جداً جداً وأتمنى أن يعود ريال مدريد لصدارة الترتيب".

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وتابع: زيدان كان يريد التعاقد مع بوغبا، لكنه لم يأتي.. هذا جزء من اللعبة، هكذا تسير الأمور في السوق، زيدان أراد بوجبا، والآن عليه الانتظار، الآن عليه أن يلعب باللاعبين المتواجدين في فريقه، الذي لديهم جودة عالية".

وردا على سؤال، هل تتفهم اهتمام زيدان الزائد بـبوجبا؟، قائلا: "نعم، أتفهم ذلك، إنه أمر طبيعي. إذا كان زيدان يرى أنه يريد بوجبا، فهذا لأنه يريد تعزيز خط الوسطى خلق الفارق، الآن هناك لاعبين في ريال مدريد تخطوا حاجز الـ30 سنة و من الطبيعي الرغبة في تعزيز الوسط".

واختتم نجم فرنسا السابق: "بنزيما تخطى أرقامه الشخصية، لقد سجّل الكثير من الأهداف مع ريال مدريد، بالقميص الأبيض، نحن نعلم أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، هو يقوم بمهمته وأتمنى أن يواصل في تسجيل الأهداف وتحقيق البطولات مع ريال مدريد، أعتقد أن ريال مدريد يحتاج الفوز بالليجا".